Expert affonda Unieuro con sconti al 90% solo oggi: la tecnologia è quasi gratis

Il mondo Expert, certamente non per caso, risulta uno dei più frequentati dal pubblico per quanto riguarda la ricerca della tecnologia e dell’elettronica di livello.gli Store sono praticamente pieni soprattutto da quando è stato lanciato l’ultimo volantino di ottobre che terminerà ufficialmente il 12. Le offerte sono ai minimi storici, proprio come dimostrato dal catalogo.

Expert mette in campo tutta l’esperienza di un colosso del mondo degli articoli tecnologici: il nuovo volantino di ottobre lo testimonia in pieno

Non sarà neanche questa volta troppo semplice per la concorrenza riuscire a mettere i bastoni tra le ruote ad un colosso come Expert. Da sempre leader nel mondo della tecnologia e dell’elettronica, il celebre marchio che opera in più zone d’Europa sta riuscendo a portare a casa tantissimi clienti con offerte eccezionali. Una di queste riguarda certamente i computer, come nel caso dell’ultimo Lenovo Ideapad 3 proposto a soli 299€.

Non è però finita qui, visto che anche le TV sono disponibili a prezzi davvero molto bassi. Samsung ad esempio propone la sua versione da 50″ Smart TV Crystal UHD a soli 359€, prezzo decurtabile con il bonus TV che può portare il costo finale a 257€.

Sono al lato telefonia, ecco uno dei migliori dispositivi del momento proposto ancora da Samsung: il Galaxy S22. Questo dispositivo viene offerto al pubblico a soli 649 €, registrando un minimo storico.

Ricordiamo poi che Expert aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 20 mesi sfruttando il tasso zero. TAN e TAEG saranno infatti allo 0%, ma non finisce qui: la garanzia offerta dal vettore sarà di due anni.