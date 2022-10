Esselunga riduce in brandelli le ultime offerte delle dirette concorrenti del mercato, mediante il lancio di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere.

Il volantino, che potete trovare ampiamente descritto nel nostro articolo, è disponibile per tutti gli utenti in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili a prescindere dalla provenienza, ed allo stesso tempo che i prezzi bassi non dovrebbero essere limitati, in termini di scorte a disposizione.

Esselunga: offerte assurde con prezzi mai visti

Incredibili opportunità di risparmio sono nascoste all’interno dell’ultimo volantino Esselunga, poiché proprio in questi giorni gli utenti sono liberi di accedere ad un paio di prodotti di alto livello, pagandoli prezzi fortemente più bassi del normale.

Come al solito, almeno ultimamente, è presente uno smartphone, in questo caso di fascia bassa. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi 10C, un terminale che viene proposto all’acquisto a soli 159 euro, una cifra più che abbordabile, se considerata la qualità del prodotto in sé. I suoi punti di forza sono sicuramente rappresentati dalla batteria da 5000mAh, ottima per una autonomia fuori dal normale, ed un perfetto display di grandi dimensioni.

Nel caso in cui, invece, foste alla ricerca di un televisore di ultima generazione, potrete puntare dritti verso il TV LED LG da 32 pollici di diagonale, acquistabile nello stesso periodo a 229 euro. Il prezzo, in questo caso, è decisamente più basso di quanto ci saremmo mai aspettati.