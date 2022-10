Il caro bollette incomincia a farsi sentire e c’è il disperato bisogno di soluzioni per cercare di arginare la problematica nel minor tempo possibile.

Anche se potrebbe risultare ostico abbassare i costi per il riscaldamento invernale di casa propria o del nostro ufficio, ci sono 5 consigli utili, o regole se vogliamo, da poter seguire per risparmiare fin da subito.

Questi consigli sono stati dispensati dall’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Scopriamoli di seguito!

Risparmio energetico: i consigli utili

Ecco 5 azioni utili da poter fare subito per poterci garantire un risparmio energetico sicuro:

Non perdere tempo sotto la doccia e falla velocemente

Le abitudini igieniche quotidiane sono quelle che ci ingannano di più. Infatti, risparmiare acqua, in particolar modo nei periodi di siccità, può essere provvidenziale in periodi come questo. L’acqua viene riscaldata dal gas; quindi se stiamo poco sotto la doccia, risparmieremo sicuramente.

Il termostato può essere abbassato di un grado

Se tendi a mantenere la casa sui 20 gradi standard, quest’inverno prova a rimanere stabile sui 19. Anche se un solo grado può sembrare poco, può fare davvero la differenza sia in termini di emissioni, sia sul costo della bolletta finale.

Caloriferi, svuotali e le stanze si riscalderanno prima

Può succedere che i caloriferi dopo qualche tempo inizino a intasare le bolle d’aria. Dunque, ricordati di svuotarli sempre per farli lavorare meglio, così da riscaldare le stanze più velocemente.

Impianti sempre efficienti e funzionanti

Prima che inizino le temperature più rigide, chiama subito un tecnico specializzato per far controllare la tua caldaia. Così facendo, sarai sicuro che tutto funzioni alla perfezione e non ci siano sprechi. Avere un impianto efficiente è fondamentale.

Determina gli orari in cui accenderai la caldaia

Una delle abitudini peggiori è quella di tenere la temperatura di casa costante a qualsiasi ora, con il riscaldamento che entra in moto ogni qualvolta che questa scende anche solo di pochi gradi. Non è essenziale tenere la temperatura di casa alta tutto il giorno, sarà necessario che non scenda troppo di notte. Inoltre, se tutto il giorno lavori, è inutile accendere la caldaia.