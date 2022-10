Il tentativo iniziale della NASA di lanciare la navicella spaziale Orion sarebbe stata la prima missione sulla Luna dal 1972. Ma lo sforzo del Kennedy Space Center di Cape Canaveral è stato cancellato il 29 agosto. Si è scoperto dopo attente analisi che il terzo dei suoi quattro motori non è stato in grado di raggiungere la temperatura necessaria per far partire il razzo.

“Il raffreddamento dei motori del razzo SLS prima di far fluire idrogeno liquido criogenico e ossigeno liquido attraverso di essi è un passaggio necessario prima che il razzo possa essere lanciato“, hanno affermato i funzionari della NASA all’epoca, secondo Space.com. “Tre dei motori hanno superato quel test, il motore n. 3 no, nonostante gli sforzi per la risoluzione dei problemi“.

Il lancio è stato tentato di nuovo il 3 settembre. Ma le perdite di idrogeno hanno causato un altro ritardo. Dopo la successiva manutenzione e test, la NASA ha deciso che il razzo era pronto per partire.

E poi è arrivato l’uragano Ian. Poiché le opportunità di lancio sono limitate dallo stadio lunare e dalle condizioni di illuminazione al rientro, tra le altre considerazioni, è diventato difficile prevedere la finestra prudente per il lancio.

Quando avverrà il prossimo lancio?

Sembra che sia previsto un lancio a metà novembre, in questa finestra di tempo la NASA spera di avere un altro tentativo.

Inoltre, dopo il passaggio dell’uragano, la NASA ha affermato che non ci sono danni significativi alle strutture del Kennedy Space Center.

Il prossimo periodo di lancio, in teoria, sarebbe dal 17 al 31 ottobre. Ma l’agenzia spaziale ha scelto di concentrarsi sulla finestra successiva, che va dal 12 al 27 novembre.

“Concentrare gli sforzi sul periodo di lancio di novembre consente ai dipendenti del Kennedy di soddisfare le esigenze delle loro famiglie e delle loro case dopo la tempesta e ai team di identificare ulteriori checkout necessari prima di tornare al pad per il lancio“, ha affermato la NASA, secondo Space News .

“Un problema per il lancio di novembre è che, a differenza delle opportunità di lancio in agosto e settembre, molte delle finestre sono di notte“, spiega Space News. “Le finestre di lancio dal 12 al 19 novembre vanno da quasi mezzanotte all’01:45. Le finestre di lancio dal 22 al 27 novembre sono dalla mattina a mezzogiorno“.