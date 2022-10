Google ha presentato oggi la sua ultima linea di telefoni Pixel con Pixel 7 e Pixel 7 Pro insieme a Pixel Watch, il primo smartwatch dell’azienda e un nuovo processore per smartphone che alimenterà i nuovi telefoni.

L’annuncio è stato fatto durante l’evento di lancio “Made By Google”, rivelando il nuovo processore Tensor G2, il successore del Tensor G1 che alimenta Pixel 6 e Pixel 6 Pro introdotti nel 2021.

La società ha anche presentato in anteprima un nuovo tablet, il Pixel Tablet, alimentato dal nuovo processore, che verrà spedito nel 2023.

Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Dall’esterno, la serie Pixel 7 sembra simile al Pixel 6, infatti mantiene il design della barra della fotocamera sul retro e il design arrotondato elegante. Il Pixel 7 sfoggia uno schermo da 6,3 pollici, con un display da 2400 x 1080 pixel, e il Pixel 7 Pro ha uno schermo più grande che arriva a 6,7 ​​pollici. Secondo Google, lo schermo ha una luminosità superiore del 20%, rendendo più facile la visione in condizioni di illuminazione intensa.

La barra della fotocamera include una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera ultrawide da 12 megapixel e un obiettivo zoom 5x da 48 megapixel aggiornato. Naturalmente, include anche una fotocamera selfie frontale.

Utilizzando la potenza del chip Tensor G2, i telefoni Pixel 7 saranno in grado di offrire una serie di diverse funzionalità di apprendimento automatico. Il nuovo chip, basato su un processo di produzione a quattro nanometri, è un aggiornamento del precedente Tensor G1, che include un’unità di elaborazione tensor e un coprocessore di sicurezza chiamato Titan M2.

Nuovi chip potenziati

Con la potenza del chip Tensor, le fotografie saranno più dettagliate. Ad esempio, le foto in condizioni di scarsa illuminazione ora avranno meno sfocatura e una migliore qualità dell’immagine. Con la fotocamera principale e la fotocamera ultrawide combinate, i volti appariranno più nitidi. Inoltre, le foto più vecchie, anche quelle scattate con altri telefoni.

Altre funzionalità che Google ha aggiunto al telefono includono Direct My Call di Pixel, che consente agli utenti di navigare nei menu vocali automatizzati delle aziende sul touchscreen dello smartphone.

L’assistente vocale digitale può anche fornire una trascrizione del testo più rapida durante l’invio di messaggi di testo per generare emoji e trascriverà anche i messaggi vocali inviati da altre persone, rendendo più facile la loro comprensione. Anche l’app Google Recorder è stata aggiornata in modo che possa riconoscere ed etichettare gli altoparlanti per le trascrizioni audio.

Il Pixel 7 costa $ 599 in America e il Pixel 7 Pro costa 899. Entrambi i telefoni sono già disponibili per il preordine e verranno spediti il ​​13 ottobre.