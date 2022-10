Xiaomi Smart Band 7 Pro arriva ufficialmente sul mercato europeo e diventa disponibile anche in Italia.

Dopo averla già vista a luglio durante il lancio per la Cina, il nuovo orologio intelligente di Xiaomi sarà uno dei prodotti di punta per l’autunno, oggetto del desiderio per tutti coloro che vogliono un dispositivo da polso con tante funzioni integrate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Smart Band 7 Pro arriva anche in Italia

Nonostante si chiami “Smart Band”, questo modello è un vero e proprio smartwatch, con uno schermo ampio, GPS integrato, tanti sensori e un gran numero di modalità per l’allenamento. Dispone di uno schermo AMOLED da 1.64 pollici in risoluzione 280×486 pixel, luminosità fino a 500 nits regolabile automaticamente, il tutto ricoperto da un vetro temperato curvo 2.5D.

Il dispositivo è impermeabile fino a 5 ATM, dispone di Bluetooth 5.2 BLE, GNSS ed è compatibile con Android 6 o successivi e iOS 12 o successivi. Dispone del sensore del battito cardiaco, accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità dell’ambiente e oltre 110 modalità sport. Niente male l’autonomia, che sulla carta arriva fino a 12 giorni.

Ci sono poi tante altre funzionalità integrate per la gestione delle notifiche al polso, ma anche lo stile trova la sua parte con ben 8 colorazioni disponibili e più di 150 watchface da applicare. Xiaomi Smart Band 7 Pro sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2022 per l’Italia. Le vendite inizieranno sullo store ufficiale Mi.com al prezzo di 99,90 euro, ma solo per le prime due settimane sarà possibile approfittare della promozione lancio, con un prezzo early bird di 79,90 euro.