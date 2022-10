Whatsapp: d'ora in poi non si potranno più fare gli screenshot alle foto

Con questo trucchetto possiamo dire definitivamente addio a tutti quei furbetti che approfittano della possibilità di effettuare gli screenshot alle immagini inviate da noi sulle chat effimere e visibili una sola volta. D’altronde Whatsapp era già ottima, ma con questa novità ha raggiunto l’apice della perfezione.

Whatsapp: finalmente la privacy è super protetta

Avete presente quell’avviso che arriva sul dispositivo quando l’utente con cui state parlando effettua lo screenshot alle vostre foto visibili una sola volta? Ecco, presto non vi arriverà più. Sembra infatti che sia stato rimosso dalla piattaforma di messaggistica istantanea al fine di proteggere la privacy e risolvere il paradosso.

Come sappiamo, una volta aperti i contenuti ricevuti, questi scompaiono automaticamente dalla chat e non sono più visualizzabili. Peccato però che basterà fare una foto alla schermata per rendere l’immagine permanente. Qual è allora la soluzione a tale dilemma? Senza alcun dubbio una nuova funzionalità.

La novità è che si potrà apportare il blocco ai contenuti come immagini e video, ma non alle chat WhatsApp in cui sono presenti messaggi di testo effimeri. Ciò è disponibile solo per alcuni degli utenti che hanno aderito a WhatsApp Beta. Noi tutti speriamo che presto possa raggiungere anche gli utenti che hanno la versione stabile dell’app.

Rimanendo in tema novità, ricordiamo anche che Whatsapp presto lancerà un ulteriore aggiornamento riguardante le videochiamate. Gli sviluppatori intanto stanno testando le videocall criptate per un massimo di 32 persone. Per non parlare poi della possibilità di partecipare alle chiamate con un semplice link! Insomma, l’app di messaggistica presto ci sorprenderà con effetti speciali.