Unieuro distrugge Lidl con tutto al 90% di sconto solo oggi

Come recita il nuovo volantino di Unieuro, in questo caso lo spettacolo è garantito in tutto e per tutto. Anche sfruttando il tasso zero con la prima rata da pagare durante il prossimo mese di gennaio 2023.

Gli utenti che si recheranno infatti all’interno del celebre Store, potranno beneficiare di sconti clamorosi che riguardano soprattutto la merce prodotta dal marchio americano Apple. Tutti i nuovi dispositivi della gamma iPhone 14 sono disponibili presso gli Store. Unieuro infatti gli offre con i prezzi di vendita che trovate anche sul sito ufficiale di Apple, ma in questo caso vi consente di poter fare 20 rate che saranno chiaramente diverse in base al tipo di dispositivo che acquisterete.

Non finisce però qui visto che non ci sono solo gli iPhone ma anche tanta altra merce proveniente proprio dal marchio di Cupertino.

Unieuro propone ancora i giorni di Apple all’interno del suo volantino: potrete approfittare con prezzi e finanziamenti davvero unici

Come è possibile notare nel nuovo volantino di Unieuro, sarà possibile acquistare i nuovi iPhone con delle rate per 20 mesi. Chiaramente se sceglierete un dispositivo iPhone 14 Pro o Pro Max, le rate saranno rispettivamente da 66,95 € e da 74,45 €. Stiamo parlando della versione da 128 giga.

Ci sono grandi opportunità anche per quanto riguarda poi il nuovo Apple Watch Ultra, dispositivo pensato per chi pratica sport a livello professionale, che viene proposto ad una cifra di 1009 €, i quali possono essere suddivisi su 20 mesi con una rata da 50,45 €.

Disponibili poi anche le varie opportunità nel mondo dei MacBook, con le varianti Air e Pro in bella mostra a partire da 1369 euro.