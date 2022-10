TikTok: arriva BookTok, lo spazio dedicato agli amanti della lettura

Se pensate che TikTok sia fatto solo di balletti vi sbagliate di grosso. Sulla famosa piattaforma ultimamente è in voga un nuovo hashtag chiamato BookTok ed inerente alla lettura, così come si intuisce dalla parola stessa.

TikTok: il trend a favore della lettura

In poche parole, il nuovo hashtag rispolvererebbe libri di ogni genere, vecchi e nuovi che siano, portando ad essi una notevole crescita anche a distanza di anni. Tale fenomeno ha avuto origine negli Stati Uniti e da pochissimo è arrivato anche in Italia.

Tutto ha avuto inizio esattamente un anno fa, quando Ayman Chaudhary, una studentessa di 20 anni di Chicago, ha scoperto il libro ‘The Song of Achilles‘ di Madeline Miller. Ayman – che ad oggi ha 92.2 milioni di like e 838 mila follower su TikTok – ha pubblicato un video di 7 secondi, in cui, con il volume in mano, dichiarava: “Ehi, questo è il mio primo giorno in cui inizio a leggere ‘La canzone di Achille’“. Poi, piangendo: “Ed eccomi oggi che l’ho concluso“. TikTok ama le emozioni dei suoi utenti, e infatti in pochissimo tempo ha portato l’hashtag #thesongofachilles a 243.6 milioni di visualizzazioni, e il libro a 10.000 copie vendute a settimana.

Stavolta non si tratta di un semplice trend, ma di un vero movimento letterario. In Italia le “esponenti” principali sono Francesca (nessuno sa il suo cognome, mentre il suo nickname è @ilibridifranci) con 11.6 milioni di like. Ma anche Martina Levato (11.1 milioni di like), Maggie detta @magsbook con 3.6 milioni di like. Per non parlare poi delle varie ‘Book influencer’ e pagine dedicate ai libri e in circolo nei per te della piattaforma.. È il caso di dirlo, anche TikTok sa essere istruttivo a volte.