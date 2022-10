Il colosso OnePlus ha annunciato la partenza del nuovo programma di trade in che rende l’acquisto di un nuovo smartphone una scelta sostenibile.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’organizzazione per il clima Ecologi e porterà OnePlus ad impegnarsi a sostenere il pianeta, piantando un nuovo albero, per ogni telefono acquistato con trade in tramite il suo store ufficiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus lancia il proprio programma “sostenibile”

La nuova promozione si estende a tutti gli smartphone presenti nel listino di OnePlus, compreso modelli recenti come il OnePlus 10T e il OnePlus Nord 2T. Gli utenti che acquisteranno uno smartphone OnePlus tramite lo store ufficiale, potranno compiere un gesto importante per aiutare il pianeta. OnePlus si impegnerà a piantare un albero per ogni telefono acquistato con trade in di un usato.

Gli alberi saranno piantati in aree forestali dedicate in tutto il mondo, contribuendo a migliorare il pianeta. Per aderire all’iniziativa è davvero semplice. Basta collegarsi allo store OnePlus, scegliere il telefono da acquistare e completare il trade in di un usato.

Per verificare le offerte in corso è, invece, possibile consultare i modelli disponibili collegandosi allo store OnePlus. Da notare che per tutto il mese di ottobre sono previsti alcuni bonus di permuta con cui l’azienda punta ad incentivare l’acquisto via trade in di un nuovo smartphone. Che dire, non ci resta che visitare lo store ufficiale del colosso e scegliere quale smartphone fa per noi!.