Gatorade ha progettato una borraccia smart che ti aiuterà a determinare e mantenere il livello di idratazione di base e monitorare il recupero post-allenamento. Un anello LED posizionato attorno al tappo indicherà la tua idratazione quotidiana informandoti quando sarà necessario bere di più. Puoi ricaricare la bottiglia usando un cavo USB. Un portavoce di Gatorade ha detto a Engadget che la bottiglia è lavabile in lavastoviglie, ma il tappo no.

Naturalmente, i tuoi livelli di idratazione possono essere monitorati tramite l’app Gx di Gatorade disponibile solo per iOS, e include programmi di alimentazione e allenamento, nonché consigli per il recupero.

Ci sono anche delle nuove funzioni in arrivo che ti forniranno dati sull’idratazione anche quando si beve acqua da un’altra fonte.

Puoi anche monitorare la sudorazione

Sta andando molto bene anche Sweat Patch, un dispositivo indossabile monouso che può aiutarti a creare un “profilo” nell’app e aiutarti a monitorare la tua sudorazione. Dovrai utilizzare il cerotto per ottenere un rapporto completo sulla tua idratazione, in alternativa, puoi pesarti prima e dopo l’allenamento.

A tal fine, Gatorade vende delle capsule che possono essere mescolate con acqua per aiutare a reintegrare elettroliti e carboidrati. Sono compatibili con la Smart Gx Bottle e la normale Gx Bottle. Inoltre, l’azienda sostiene che possono aiutare con il recupero e rafforzare il sistema immunitario.

Le bottiglie d’acqua intelligenti in grado di monitorare i livelli di idratazione sono in circolazione da anni, ma è la prima volta che un marchio noto come Gatorade si fionda nel mercato.

Alcune recensioni però hanno dimostrato che il tappo perde, un problema che devono affrontare molte compagnie che si trovano a produrre prodotti del genere.

La Smart Gx Bottle è disponibile dal sito web di Gatorade a partire da oggi. Costa circa 70 euro. Nel caso in cui fossi interessato alle caramelle gommose, costeranno circa 26 euro per un lotto o 46,80 per un pacchetto.