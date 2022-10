Gli aggiornamenti per i noti smartphone targati Google sono più lenti del previsto. Uno dei vantaggi dell’acquistare un Google Pixel è ricevere gli aggiornamenti persino in anticipo. Tuttavia, installarli richiede davvero tanto tempo rispetto alla media.

Cosa sono gli aggiornamenti continui per Google Pixel? Gli aggiornamenti continui senza interruzioni sono stati introdotti nel 2016. Il primo Pixel con cui è stata introdotta questa novità vantava due partizioni di sistema per installare gli aggiornamenti mentre il telefono è acceso. Ciò significa che il dispositivo deve solo eseguire un rapido riavvio al termine del processo, massimo trenta secondi, invece di essere spento e inutilizzabile. Un altro vantaggio degli aggiornamenti di questo genere è il sistema con appositi slot.

Aggiornamenti Google Pixel troppo lenti, il nuovo sistema non entusiasma gli utenti

Quando avvii un nuovo Pixel, si avvia nello slot A. Quando è disponibile un aggiornamento software, viene installato nello slot B. Al termine dell’aggiornamento, il telefono si riavvia, passando allo slot appena aggiornato. Se si è verificato un errore durante l’installazione, o subito dopo, il Pixel può riavviarsi nello slot A, che ospita ancora il software non aggiornato, per poi tentare di nuovo in sicurezza l’aggiornamento.

In sintesi: gli aggiornamenti vengono installati automaticamente all’insaputa dell’utente, il telefono può riavviarsi da solo per terminare quando il proprietario dorme e sei protetto da aggiornamenti errati. Per la maggior parte degli utenti, questo è il modo migliore per fornire un aggiornamento over-the-air (OTA). Questi vantaggi sono spesso discussi e lodati, ma c’è un grande svantaggio che pochi menzionano: gli aggiornamenti così richiedono tempo.

Sebbene il telefono non debba essere spento per molto tempo per completare l’aggiornamento, ci vuole ugualmente tempo per completare l’installazione mentre è acceso. A volte anche un aggiornamento di pochi megabyte può metterci persino ore. In confronto, i dispositivi Samsung e altri che non utilizzano aggiornamenti di questo tipo fanno tutto più velocemente, anche se a scapito del dispositivo inutilizzabile più a lungo.