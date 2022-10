Al prossimo evento ‘Made by Google’, la serie Google Pixel 7 dovrebbe essere fare il suo debutto ed accadrà nelle prossime ore. All’evento verranno mostrati per la prima volta al pubblico due nuovi smartphone della linea Pixel di Google, il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro.

Entrambi questi dispositivi sono stati precedentemente testati su Geekbench, che ci fornisce alcune informazioni sulle rispettive prestazioni. Ora è emersa una nuova fuga di notizie che mostra lo smartphone noto come Pixel 7 Pro che esegue il test AnTuTu.

Google Pixel 7 Pro arriverà oggi

Nel test di Antutu, il Google Pixel 7 Pro, che monta il nuovissimo processore Tensor G2, è stato in grado di ottenere un punteggio di 801116 punti. Queste prestazioni non sono così impressionanti come quelle dei recenti flagship dotati dei chipset più attuali, come lo Snapdragon 8+ Gen 1 e il Dimensity 9000. Le prestazioni di questo dispositivo sono nel complesso molto insignificanti. Questo è più paragonabile ai chipset Snapdragon 888/888+ in termini di prestazioni.

Il prossimo dispositivo di punta ha un punteggio di quasi 85.000 punti migliore rispetto al Pixel 6 Pro. Questa differenza di prestazioni è un salto generazionale significativo. Eravamo completamente preparati al fatto che il device non stabilisse nuovi record nei benchmark. Come abbiamo detto prima, i progressi più significativi che verranno apportati al nuovo chipset riguarderanno le aree dell’elaborazione del segnale di immagine (ISP) e le prestazioni delle capacità del SoC nelle aree dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale (AI). Tuttavia, per ottenere un quadro accurato delle prestazioni della GPU nel mondo reale, saranno necessari test di terze parti. Si prevede che la GPU vedrà un grande aumento di velocità.