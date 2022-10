Il colosso Google si conferma tra i produttori più rapidi in termini di aggiornamenti software, visto che è anche il proprietario di Android.

Big G ha appena avviato, come di consueto a ogni inizio del mese, il rollout di un nuovo aggiornamento di sicurezza per i suoi smartphone. Questo aggiornamento sarà l’ultimo ricevuto per i Pixel 4. Ecco i dettagli.

Google Pixel 4 aggiornati per l’ultima volta

L’aggiornamento appena rilasciato da Google rientra tra quelli mensili che hanno l’obiettivo di supportare dal punto di vista della sicurezza i suoi Pixel. L’update consiste nelle patch di sicurezza Android aggiornate a ottobre 2022. Queste dovrebbero risolvere un totale di 15 vulnerabilità riguardanti Android Framework, e altre 33 che riguardano il kernel del robottino verde.

Come spesso accade, l’aggiornamento di ottobre per i Pixel di Google include anche qualche fix e ottimizzazione. Tra quelli principali troviamo dei fix al comparto audio, all’interfaccia utente e alla connettività, soprattutto per quanto riguarda la connettività Wi-Fi. Vale la pena notare che l’aggiornamento appena descritto sarà anche l’ultimo ufficialmente previsto per Pixel 4 e Pixel 4 XL.

I due ex top di gamma Google sono arrivati infatti alla fine del supporto ufficiale garantito da Google. Attualmente è in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale per tutti i Pixel supportati. Qui sotto trovate la lista dei Pixel che stanno ricevendo l’aggiornamento.