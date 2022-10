Martedì l’Unione Europea ha approvato una nuova legge che prevede l’utilizzo e l’implementazione di un caricabatterie standard per smartphone e tablet entro il 2024, una mossa che costringe Apple a modificare il design del suo prodotto per l’Europa.

Il sindacato ha votato 602-13 a favore della legge, e richiederà che tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere siano compatibili con le porte USB-C entro la fine del 2024 e i laptop entro la primavera del 2026.

“Il caricabatterie universale diventerà finalmente una realtà in Europa“, ha affermato in una dichiarazione il relatore del Parlamento europeo Alex Agius Saliba. “Questa legge consente lo sviluppo di soluzioni di ricarica innovative in futuro e andrà a beneficio di tutti. Questi sono tempi difficili per la politica, ma abbiamo dimostrato che l’UE non ha esaurito le idee o le soluzioni per migliorare la vita di milioni di persone in Europa e ispirare altre parti del mondo a seguirne l’esempio”.

Apple sarà obbligata

Il cambiamento potrebbe far risparmiare all’UE 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici all’anno e i consumatori potrebbero risparmiare circa 250 milioni di euro, secondo il comunicato stampa dell’UE. La legge non riguarda i dispositivi già in circolazione o nei negozi.

La nuova legge riguarderà principalmente i dispositivi Apple e costringerà la società a creare l’accesso alla porta comunemente utilizzata dalla maggior parte dei dispositivi Android, rendendo inutili milioni di cavi. La legge riguarderà solo i paesi europei e non gli Stati Uniti.

Il Consiglio dell’Unione Europea dovrà approvare il provvedimento prima che venga emanato. I paesi avranno 20 giorni per l’entrata in vigore del nuovo ordine dopo l’approvazione, quindi 12 mesi per recepire le regole e 12 mesi dopo la fine del periodo di recepimento per applicarle.