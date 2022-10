Un lungo elenco di smartphone in fortissima offerta vi attende proprio in questi giorni da Comet, in modo da essere sicuri di avere la possibilità di accedere a prodotti di ottimo livello, senza mai dover spendere cifre eccessivamente elevate.

Il rapporto qualità/prezzo è conveniente per la maggior parte dei consumatori, dovete sapere, infatti, che le cifre effettivamente mostrate sono decisamente ridotte rispetto ai listini originari, ed allo stesso tempo che gli acquisti potranno essere tranquillamente completati in ogni negozio, ma anche sul sito, il quale promette la spedizione verso il domicilio nel momento in cui la spesa dovesse essere immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: offerte e prezzi assurdi, ecco l’elenco

Una serie di offerte davvero incredibili vi attende nei negozi di Comet, grazie ai fantastici Comet Days attivati dall’azienda per spingere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, si parte dai top di gamma, quali sono Galaxy S22, in vendita a 649 euro, oppure anche il più economico Galaxy S21 Enterprise Edition a 549 euro, senza dimenticarsi del Galaxy S21 Ultra, il cui prezzo è comunque di 949 euro.

Per poi scendere verso la fascia più bassa, dove spaziano Realme C21 a 119 euro, Oppo Reno 8 Lite, Honor X7, Redmi Note 10, Redmi 9A, Galaxy A13, TCL 30SE, Oppo A96 ed altri ancora. Tutti questi prodotti sono acquistabili, come anticipato del resto, sia nei negozi fisici che online sul sito ufficiale, senza differenze sostanziali nel prezzo finale.