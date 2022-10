Il calciatore professionista Courtney Baker-Richardson di Crewe Alexandra ha saltato una partita di calcio dopo uno sfortunato incidente. Secondo quanto accaduto, il calciatore si è ferito mentre giocava all’XBOX, un incidente che ha fatto saltare la partita del capocannoniere contro il Carlisle United lo scorso sabato.

“Si è ferito in modo innocuo“, afferma il manager di Crewe Alexandra, Alex Morris in un’intervista radiofonica con la BBC.

Per coloro che si chiedono come una Xbox possa ferire un atleta professionista, non ne siamo sicuri, ma potrebbe avere qualcosa a che fare con le condizioni mediche esistenti di Baker-Richardson. “È un’area del suo corpo cbe ha già avuto problemi in precedenza“, spiega Morris. “Non c’è niente che possiamo fare al riguardo, ora è in cura e si spera che recuperi subito”.

L’infortunio è stato sfortunato poiché Baker-Richardson è una delle migliori stelle di Crewe Alexandra: ha segnato metà dei dodici gol in questa stagione. Firmato proprio quest’estate, Courtney Baker-Richarson ora ha solo meno di una settimana per riprendersi dall’infortunio in modo da poter giocare nella prossima partita della squadra programmata per sabato.

Un caso più unico che raro

Questo incidente è uno dei rari casi in cui una console di gioco diventa la causa di un infortunio per un giocatore professionista. La maggior parte delle lesioni attribuite alle console per videogiochi sono legate alla sindrome del tunnel carpale, una condizione in cui viene applicata una pressione eccessiva al nervo mediano della mano, che causa un immenso dolore e un intorpidimento alle aree della mano.

Quindi, il fatto che l’Xbox abbia causato l’infortunio alla star del calcio Courtney Baker-Richardson è un caso alquanto unico.

Crewe Alexandra è attualmente al 12° posto nella English Football League Two, la divisione più bassa della EFL. La notizia è stata annunciata per la prima volta su ClutchPoints.