Nel 2021, per ogni tre smartphone prodotti nel mondo, due sono stati realizzati in Cina.

La Cina è anche il più grande mercato di smartphone al mondo: uno su quattro telefoni venduti l’anno scorso è stato acquistato da un consumatore in Cina, offrendo a marchi locali come Xiaomi, Huawei Technologies Co, Oppo e Vivo un grande mercato interno in cui crescere prima di avventurarsi all’estero ed affrontare società del calibro di Apple e Samsung Electronics.

Ma la situazione sta cambiando: i tagli alle catene di approvvigionamento e il rallentamento degli ordini di produzione sta portando il mercato ad una recessione economica.

Secondo un dirigente di un fornitore di telefoni nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, gli investitori ora fanno acquisti molto più ponderati dopo aver esaminato le previsioni per l’anno a venire. Nonostante questo, Huawei ha deciso lo stesso di aggiornare gli smartphone premium della serie Mate.

Una situazione critica per tutti

“Non sappiamo quanti telefoni produrre per il prossimo mese, dal momento che i nostri clienti non hanno nemmeno chiarezza su quanti ne possono vendere“, ha affermato il dirigente, che ha rifiutato di essere nominato in quanto non è autorizzato a parlare con i media. “Le loro previsioni ora sono puramente simboliche e dipende davvero da come cambierà il consumo di energia in base alle future politiche Covid-19″.

Quest’anno gli ordini presso l’azienda manifatturiera della fonte anonima sono stati ridotti del 20-30%. I clienti della fabbrica, che includono alcuni dei più grandi marchi di smartphone in Cina, erano stati ottimisti sui volumi di spedizione del 2022 solo per vedere la loro fiducia in frantumi dall’invasione russa dell’Ucraina e dal severo blocco del Covid-19 a Shanghai a marzo.