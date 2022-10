Un volantino MediaWorld tanto bello era da tempo che non lo vedevamo, per l’occasione l’azienda ha difatti deciso di ridurre di molto la spesa finale che gli utenti devono sostenere, promettendo un risparmio senza precedenti.

La spesa da MediaWorld è ridottissima, gli utenti sono letteralmente in estasi per le ottime occasioni poste in essere nei negozi sparsi per il territorio, come anche direttamente online sul sito ufficiale. E’ bene sapere, infatti, che gli acquisti possono essere completati dal divano di casa, con consegna a pagamento presso lo stesso domicilio.

Per i codici sconto Amazon gratis, dovete iscrivervi subito al nostro canale Telegram dedicato, troverete ad attendervi anche tantissime offerte speciali.

Volantino MediaWorld: incredibili occasioni per risparmiare

MediaWorld rende felicissimi gli utenti con il lancio di una campagna promozionale davvero ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire, il bellissimo SottoCosto riduce di molto la spesa finale da sostenere, anche ad esempio sull’acquisto della tecnologia.

I top di gamma sono perfettamente coinvolti nel volantino, e vanno ad esempio a toccare Apple iPhone 13, disponibile a 779 euro, passando anche per il Galaxy S22 Ultra 5G, un top assoluto al prezzo di 979 euro, come anche il Galaxy S22, in vendita nel medesimo periodo a 699 euro.

Sono inclusi nella campagna anche prodotti più economici, quali possono essere Galaxy A23, disponibile a 239 euro, un buon iPhone 11, proposto nel periodo a 549 euro, senza dimenticarsi di Xiaomi Mi 11T Pro a 389 euro, oppure anche di Oppo Reno6 a 329 euro, per finire con Redmi 10C a soli 154 euro. Gli altri sconti li potete visionare direttamente sul sito ufficiale.