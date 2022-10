L’operatore Vodafone Italia ha recentemente rinnovato il proprio listino di offerte Operator Attack che include due tariffe mobile disponibili esclusivamente con portabilità da alcuni operatori selezionati.

Le offerte in questione sono Vodafone Silver e Vodafone Bronze Plus. Andiamo a scoprire insieme cosa propongono nel dettaglio.

Vodafone tenta con la Silver e la Bronze Plus

Si tratta di due tariffe ricaricabili attivabili in esclusiva online che ora mettono a disposizione dei nuovi clienti che scelgono Vodafone un bundle di Giga incrementato rispetto al passato. Passare a Vodafone conviene ancora di più. I clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali selezionati possono attivare le offerte Vodafone Silver e Vodafone Bronze Plus.

La prima offerta comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 200 GB di traffico internet in 4G a 9.99 euro al mese. L’offerta Bronze Plus invece comprende sempre minuti ed SMS illimitati ma con 150 GB di traffico internet a 7.99 euro al mese. Per entrambe le tariffe è previsto un costo scontato a 5 euro per il primo mese. Da notare, inoltre, che l’accesso a queste promozioni è vincolato all’attivazione del pagamento “Smart Pay” che prevede l’addebito del canone mensile su conto corrente dell’utente invece che su credito residuo.

Queste offerte sono compatibili con le varie promozioni che l’operatore propone per l’acquisto di smartphone a rate. Una volta ricevuta la SIM, che viene inviata gratuitamente dal provider, basterà recarsi in un negozio dell’operatore per procedere all’attivazione della promozione dedicata. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.