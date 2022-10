Le specifiche della fotocamera e della batteria per la serie Samsung Galaxy S23 sono trapelate online prima del debutto. Secondo i rapporti, Samsung ha in programma di svelare la serie Galaxy S23 all’inizio del prossimo anno. Tuttavia, informazioni critiche sui dispositivi futuri sono trapelate su Internet.

Ice Universe, ad esempio, ha recentemente rilasciato fotografie di una presunta cover protettiva per Samsung Galaxy S23. Secondo i rapporti, Samsung intende debuttare con la serie Galaxy S23 a febbraio 2023. Questo calendario di lancio è coerente con il programma di lancio precedente dell’azienda.

Galaxy S23, ci saranno tre nuovi modelli

Secondo una fonte, il colosso degli smartphone coreano potrebbe debuttare con i suoi prossimi flagship prima del normale. In particolare, la fonte implica che la serie Galaxy S23 sarà disponibile in tempo per le vacanze. La serie Galaxy S23 ora includerà tre smartphone premium: Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. Il Galaxy S23 Plus, secondo l’affermazione, avrebbe una batteria più grande rispetto al suo predecessore. Lo smartphone sarà anche conosciuto come SM-S916.

Tuttavia, la capacità della batteria del Galaxy S23 Ultra potrebbe essere la stessa del suo predecessore. Di conseguenza, l’S23 Ultra, come il Galaxy S22 Ultra, potrebbe avere una batteria da 5000 mAh. Secondo il rapporto GalaxyClub, la suddetta batteria porta il numero di prodotto EB-BS918ABY. Inoltre, la capacità nominale della cella è di 4855 mAh, sebbene la sua capacità media sia di 5000 mAh.

Il numero di modello del Galaxy S23 Plus è EB-BS916ABY. Ha anche una cella con una capacità nominale di 4565 mAh e una capacità normale di 4700 mAh. Secondo i rapporti, la serie Galaxy S23 consentirà anche la ricarica rapida da 25 W. La velocità di ricarica sarà la stessa per Galaxy S22 e S22 Plus. La variante Ultra, invece, avrà una velocità di ricarica più rapida di 45W.

Secondo la fonte, la serie Galaxy S23 includerà una fotocamera frontale da 12 MP. Una fotocamera ultrawide da 12 MP sarà inclusa nei Galaxy S23 e S23+. Il modello Ultra può utilizzare lo stesso sensore ultrawide da 12 MP. Inoltre, tutti e tre gli smartphone avranno un teleobiettivo da 10 MP. L’S23 Ultra potrebbe contenere due obiettivi da 10 MP con zoom ottico fino a 10x e zoom digitale fino a 100x.