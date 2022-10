Un credibile tipster ha rivelato le specifiche complete degli auricolari OnePlus Buds Pro 2 TWS prima del loro lancio ufficiale. A quanto pare OnePlus si sta preparando a svelare i suoi nuovi auricolari true wireless. Il prossimo device audio sarà molto probabilmente noto come OnePlus Buds Pro 2.

L’originale Buds Pro è stato rilasciato nell’agosto 2021. Inoltre, nel luglio dello scorso anno, OnePlus ha debuttato con Buds Pro in India con il Nord 2 5G. Per riassumere, l’anno scorso, il tipster Max Jambor ha rivelato che OnePlus sta lavorando su una controparte Lite a basso costo delle Buds Pro. Sfortunatamente, l’edizione Lite non è arrivata sul mercato indiano.

OnePlus Buds Pro 2 avranno diverse variazioni di colore

Ora, Pricebaba ha ricevuto le specifiche per gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 TWS dal ribaltatore Steve Hemmerstoffer. Questa è anche una forte indicazione che i successori di Buds Pro sono in arrivo. Buds Pro 2 includerà driver audio doppi da 11 mm e 6 mm sotto il cofano, secondo il leakster. Per riassumere, gli auricolari Oppo Enco X2 TWS utilizzano gli stessi driver.

Inoltre, gli auricolari TWS abiliteranno l’audio spaziale LDHC 4.0. Buds Pro 2 fornirà cancellazione adattiva del rumore e ANC fino a 45dB. Di conseguenza, gli auricolari rileveranno automaticamente il rumore ambientale e modificheranno l’intensità dell’ANC in modo appropriato. Durante le chiamate, ogni auricolare utilizzerà tre microfoni per fornire un migliore isolamento vocale.

Anche con ANC attivato, OnePlus Buds Pro 2 può durare fino a 6 ore. Allo stesso modo, con la custodia, fornirà fino a 22 ore di durata della batteria. Inoltre, senza ANC, puoi ottenere 9 ore di riproduzione. Se ANC è disattivato, gli auricolari possono durare fino a 38 ore con la custodia. Buds Pro 2 supporta anche la ricarica wireless. Caricando la custodia per dieci minuti, potresti ricevere fino a dieci ore di gioco.

Con soli 10 minuti di ricarica, puoi ricevere fino a tre ore di autonomia. A parte questo, si dice che Buds Pro 2 includa una serie di funzionalità impressionanti. Questi includono una certificazione IP55 di resistenza al sudore e all’acqua e un codec audio LHDC 4.0. Gli auricolari TWS includeranno anche Bluetooth 5.2, 69 ms a bassa latenza e Google Fast Pair.