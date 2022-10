Netflix: tutte le nuove serie TV e i film in arrivo ad ottobre, l'elenco completo

Il mondo di Netflix cambia molto spesso faccia ma soprattutto contenuti per i suoi clienti, i quali diventano sempre più appetibili proprio per via del fatto che arrivano in esclusiva.

Lo scorso mese di settembre è stato veramente ricco sotto tutti i punti di vista di film e serie TV, alcuni dei quali cancellati proprio durante gli ultimi giorni. Adesso però è la volta di moltissimi altri show, tutti pronti per essere consumati dal pubblico di Netflix abbonato.

Ovviamente ricordiamo che le soluzioni di abbonamento sono diverse tra loro. Gli utenti potranno scegliere infatti diversi prezzi, con quelli più alti che chiaramente destineranno all’utente finale una qualità maggiore in termini di risoluzione ed anche più schermi da condividere all’interno del proprio ambiente domestico. Il tutto in attesa dell’arrivo del nuovo abbonamento già disponibile negli Stati Uniti che prevede le pubblicità, il quale ovviamente avrà un costo minore.

Netflix un grande elenco pieno di contenuti: ecco quali saranno i film e le serie TV disponibili ad ottobre

Queste in basso saranno tutte le nuove entrate di questo mese di ottobre, con alcuni contenuti che su Netflix sono già disponibili da qualche giorno.

Memorie di una Geisha (film) – 1 ottobre

Per lanciarsi dalle stelle (film) – 5 ottobre

The Nun: la vocazione del male (film) – 16 ottobre

L’accademia del bene e del male (film) – 19 ottobre

Rapiniamo il Duce (film) – 26 ottobre

The Good Nurse (film) – 26 ottobre

Wendell & Wild (film) – 28 ottobre

Niente di nuovo sul fronte occidentale (film) – 28 ottobre

Per quanto riguarda le serie TV, ecco la lista: