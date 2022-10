Iliad con 120GB e iPhone 14 quasi gratis distrugge Vodafone e TIM

In questo momento ci sono pochi rivali per Iliad, soprattutto da quando ha cominciato a proporre anche la sua offerta in fibra ottica.

Considerando la grande concorrenza che c’è in giro, il provider avrebbe avuto tantissime probabilità di fallire ma così non è stato. La promozione per l’ambiente domestico, che costa 15,99 € al mese o 23,99 € al mese in base a se siete clienti o meno con il piano mobile, offre tutto senza limiti e ben 5 gigabit di velocità.

Iliad batte tutti con le sue solite offerte ma anche con le proposte dei nuovi iPhone che sono ora disponibili in esclusiva

Oltre alla promozione in fibra chiaramente ci sono i motivi per cui Iliad è diventato il gestore più sottoscritto ultimamente per quanto riguarda le offerte. Stiamo parlando delle soluzioni mobili, quelle che pian piano si alternano mese dopo mese cambiando i piani del gestore ma volendo sempre lo stesso risultato: ottenere nuovi utenti.

La promozione migliore attualmente sul mercato è sicuramente quella proposta da Iliad. Si tratta della celebre Giga 120, promozione che bisogna considerare come la migliore in assoluto visti i suoi 120 giga disponibili ogni mese. Ricordiamo inoltre che chiunque dovesse sottoscriverla potrà avere a disposizione anche il 5G in maniera gratuita, senza alcun costo aggiuntivo futuro. Ci sono poi i minuti ed SMS senza limiti verso tutti con tantissimi altri vantaggi anche per quando si va all’estero.

Se poi state desiderando di avere un iPhone 14 tra le vostre mani, Iliad è il gestore giusto. Sul suo sito ufficiale infatti ci sono svariate promozioni che consentono, previo anticipo versato, di avere a propria disposizione 30 rate per pagare lo smartphone di Apple.