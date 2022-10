Huawei ha introdotto uno smartwatch un anno fa, ma pochi ricordano. Il Watch D è uno dei dispositivi indossabili più sofisticati di Huawei, quindi non aspettarti che sia economico, nonostante la reputazione dell’azienda per i prezzi bassi. Huawei Watch D ha debuttato in Cina a dicembre e non si prevedeva fosse accessibile a livello globale.

A maggio, Huawei ha dichiarato che Watch D sarebbe stato rilasciato al di fuori della Cina, ma non ha rivelato una data o un prezzo. I nuovi dispositivi indossabili con sensori sanitari devono essere convalidati e certificati da enti governativi. L’EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) verifica e approva tali merci in Europa, quindi il ritardo potrebbe essere dovuto ad essa. Huawei ha rivelato quando l’orologio da polso sarebbe stato disponibile in Europa dopo aver acquisito i permessi necessari.

Huawei Watch D costerà circa 450 euro e arriverà questo mese

Il Watch D di Huawei sarà disponibile in Europa da ottobre al prezzo di 450 euro. La Germania è la prima nazione ad acquisire il device indossabile, ma altre seguiranno a breve. Watch D è dotato di sensori ad alta precisione per un monitoraggio preciso della pressione sanguigna. L’orologio da polso ha anche la funzionalità ECG, un display AMOLED da 1,64 pollici con vetro curvo 2.5D e una cornice in alluminio.

L’app Huawei Health può gestire tutte le tue metriche relative alla salute e condividere dati come rapporti sulla pressione sanguigna e letture aberranti con amici e familiari. A seconda di dove risiedi, Watch D sarà dotato di comandi vocali. Huawei Watch D è dotato di accelerometro, giroscopio, frequenza cardiaca ottica, luce ambientale, temperatura, pressione differenziale e sensori Hall. Huawei Watch D supporta GPS, NFC e Bluetooth 5.1.

Huawei afferma che la batteria del Watch D dovrebbe durare 7 giorni con un utilizzo tipico: impostazioni predefinite di fabbrica, frequenza cardiaca sempre attiva (modalità intelligente), sonno scientifico notturno, misurazione della pressione sanguigna 6 volte al giorno, misurazione ECG 5 volte al giorno, 90 minuti di esercizio settimanale e notifica messaggi abilitata (50 messaggi, 6 chiamate, 3 allarmi al giorno).