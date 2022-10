ho. Mobile senza pietà: offerte don 150GB in 4G quasi gratis

Sta continuando a dare tante soluzioni a quelli che potrebbero essere i suoi nuovi utenti un gestore virtuale come ho. Mobile. Il suo valore è sicuramente altissimo da quando ha trovato la quadra perfetta con le offerte che il pubblico desiderava di più. Stiamo parlando di soluzioni che sono piene di contenuti, soprattutto per quanto riguarda giga per navigare sul web e per quanto riguarda minuti ed SMS.

I prezzi poi sono quello che attira di più, visto che altri provider, offrendo una buona qualità, decidono di mettere i costi mensili molto più alti rispetto a quelli proposti da ho. Mobile. Sono moltissimi i gestori della concorrenza virtuale, ma ormai tutti i provider di questa branca sono tranquillamente da affiancare a quelli più famosi. Vodafone e tutti gli altri devono quindi tenere queste proposte, le quali sono sempre più allettanti visti i contenuti che non fanno altro che aumentare vertiginosamente.

ho. Mobile propone le sue migliori offerte che battono la concorrenza grazie ai prezzi ma soprattutto ai contenuti

Tutte le offerte che trovate qui sotto, ovvero le due disponibili, sono dedicate al pubblico che proviene da Fastweb, Iliad e CoopVoce.

Consoli 5,99 € al mese gli utenti possono avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider con 100 giga di connessione dati in 4G per la navigazione sul web. Se vuoi puoi anche l’altra proposta, quella che costa ogni mese 7,99 € senza alcun tipo di cambiamento futuro. Qui ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 150 giga per connettersi al web liberamente.