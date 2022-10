L’operatore virtuale Fastweb Mobile ha recentemente annunciato che, a partire dal prossimo 1° novembre 2022, modificherà le condizioni contrattuali di alcune offerte tariffarie.

In parole povere, queste offerte tariffarie subiranno delle rimodulazioni fino a 3 euro al mese. Scopriamo insieme le offerte coinvolte.

Fastweb Mobile annuncia rimodulazioni dal 1° novembre 2022

Tale variazione implica che su alcuni clienti Fastweb Mobile il costo potrà aumenterà di un importo incluso tra 5 centesimi di euro al mese a 3 euro al mese. Ecco le parole dell’operatore: “E’ importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta.

Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile“. A partire dallo scorso 1° ottobre 2022 tutti i clienti Fastweb coinvolti riceveranno una comunicazione personale in fattura e/o tramite SMS e nella propria area personale MyFastweb.

Le offerte che subiranno aumenti maggiori sono la Mobile Voce, Mobile Special, Mobile Smartphone, Mobile Giga, Mobile Fuel, Mobile Freedom Special e tante altre. Come viene indicato dall’operatore, in caso di mancata accettazione della modifica, i clienti interessati avranno diritto di recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali e costi di disattivazione entro il 15 Gennaio 2023.