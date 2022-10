Eurospin prova in tutti i modi a riavvicinare gli utenti interessati al mondo della tecnologia, mediante il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, rappresentante la perfetta occasione per spendere poco o niente.

In fase d’acquisto è bene sapere che i prezzi indicati sono da ritenersi validi solo nei negozi fisici del brand, in quanto al giorno d’oggi non sarà possibile affidarsi alle medesime cifre recandosi sul sito ufficiale, almeno per quanto riguarda la tecnologia generale.

Euospin: sono davvero tanti i prodotti in promozione

Ottime occasioni per risparmiare al massimo da Eurospin, le offerte del volantino corrente rappresentano la perfetta soluzione per il benessere quotidiano, momento ideale per iniziare a curare la propria persona.

Il primo prodotto è il misurapressione da braccio, un dispositivo in vendita a soli 19 euro, di cui è però disponibile anche la variante smart, con voce artificiale, al prezzo finale di 39 euro. Per iniziare al meglio la giornata, ecco uno spremiagrumi automatico, il cui prezzo è di 44,99 euro.

Gli altri due device di cui vi parliamo si allontanano leggermente dal mercato appena discusso, infatti si trattano di uno smartphone per anziani, di marca Majestic, in vendita a 39 euro, passando anche per una comodissima sveglia digitale da soli 12,99 euro. Tutti gli sconti del volantino sono disponibili solamente nei negozi Eurospin, collegatevi al sito online per godere di maggiori informazioni.