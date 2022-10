Energia illimitata gratis con un nuovo oggetto: le bollette saranno quasi gratis

L’energia sta diventando una delle più grandi preoccupazioni di tutta l’Europa. In seguito al conflitto che sta ancora avendo luogo tra Russia ed Ucraina, le persone hanno ravvisato un aumento dei costi davvero esagerato soprattutto per quanto riguarda le bollette della luce.

Proprio per tale motivazione si stanno ricercando sempre più metodi per provare a risparmiare qualcosa, credendo talvolta anche ad alcune bufale da non considerare.

Energia senza limiti grazie ad un generatore: ecco la proposta da 1000 W da parte di Bluetti

Bluetti è una delle aziende più attiva nel settore dell’energia, con tantissime proposte che possono di certo alleviare le stangata in arrivo. La bolletta della luce non è mai stata così cara, ma con un accessorio del genere potreste di certo diminuire i costi.

Basterebbe infatti acquistare il modello EB70 Power Station Portatile di Bluetti, soluzione che riesce ad esprimere 1000 W di energia come potenza nominale. Si tratta quindi di un’ottima soluzione che potrebbe aiutarvi ad ottenere quello che vi serve per risparmiare un po’ di energia della corrente elettrica erogata dal vostro contatore di casa.

La Power station in questione è davvero ben realizzata e può essere ricaricata in più modalità. Potrete infatti ricaricarla tramite la classica presa a muro in 3 o 4 ore o con una porta auto da 12 W in 7-8 ore. La soluzione più gettonata però è quella di ricaricarla tramite la luce del sole con un apposito pannello che va comprato in accoppiata. Ricordiamo che la Power station di Bluetti costa 749€, prezzo abbastanza accessibile se si valuta quello delle altre concorrenti.