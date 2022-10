Molte persone in tutto il mondo stanno pensando di acquistare il nuovo iPhone 14 Pro per la funzione Dynamic Island, che ha cambiato in modo significativo l’industria globale degli smartphone.

La funzione trasforma la tacca del display in una barra di notifica che puoi utilizzare per gestire le app e le impostazioni di sistema. Il notch ha ricevuto molte critiche in passato, ma “Dynamic Island” sembra aver mitigato in modo significativo tale lamentela.

Tuttavia, il costo è sempre un fattore da considerare quando si acquista un iPhone. Ci possono essere molte ragioni per cui un utente Android non vorrebbe passare a un iPhone, a parte il costo. Ma molti non sanno che la “Dynamic Island” è sopratutto un software, e non ci è voluto molto prima che i creatori di app creassero una soluzione simile per i dispositivi Android.

Un’app gratuita chiamata dynamicSpot dal Google Play Store può fornire a qualsiasi telefono Android una versione simile alla Dynamic Island. La configurazione del programma richiederà del tempo, ma al termine avrai la tua isola dinamica, completa di supporto per le app che scegli e supporto multitasking per quando hai più attività in esecuzione contemporaneamente.

Passaggi per utilizzare Dynamicspot