TIM è pazza: ottobre distrugge con le nuove offerte da 100GB Vodafone e Iliad

TIM non molla mai nonostante gli altri gestori stiano battendo su tutti i fronti ogni record. Il celebre provider italiano mette a disposizione del suo pubblico un metodo ottimo per rientrare a far parte della famiglia, il quale consiste in alcune offerte eccezionali.

TIM: le promozioni mobili del momento sono inarrivabili per la concorrenza, eccole qui

TIM ha deciso di intervenire con le sue migliori promozioni per fermare la continua ascesa della concorrenza che ormai gioca benissimo le sue carte. Il celebre colosso della telefonia mobile italiana e non solo sta dunque dando il meglio di sé con delle offerte che possono essere ideali per chiunque.

I prezzi sono infatti molto bassi, i contenuti davvero eccezionali e soprattutto c’è la qualità che tutti ricercano in termini di rete mobile. Secondo quanto riportato, nel caso delle offerte in questione, dureranno molto poco e saranno proposte solo per i rientri ad alcuni clienti di vecchia data che sono scappati via.

La prima offerta prende il nome di TIM Wonder Five, soluzione che di certo avrete già sentito in passato. Questa riesce ad includere al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili e 100 giga di traffico dati utilizzando la rete 4G. Il prezzo consiste in soli 7,99 € al mese.

Nel caso in cui voleste poi la connessione in 5G, non dovrete fare altro che optare per la soluzione successiva. Stiamo parlando della stessa offerta ma che include un prezzo mensile di 9,99 €. Ricordiamo che queste promozioni possono arrivare in vostro possesso nel momento in cui il provider deciderà di contattarvi privatamente.