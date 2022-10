Che tu ci creda o no, ci sono molti smartphone fantastici ed economici che dovresti prendere in considerazione, che possono essere acquistati a meno di 200 euro.

Se hai bisogno di un nuovo telefono ma hai solo un paio di centinaia di euro da spendere, il Samsung Galaxy A13 è la scelta migliore: con quattro fotocamere, un grande schermo per goderti foto e video e quattro anni di aggiornamenti software. Ma se vuoi esplorare altre scelte, ecco la lista dei migliori telefoni Android che puoi ottenere per meno di 200 euro.

Quando pensi ai migliori telefoni Samsung, probabilmente ti salteranno in mente smartphone come il Galaxy S22 e S22 Ultra: telefoni grandi, appariscenti e costosi che sicuramente supereranno il tuo budget. Tuttavia, se sei desideroso di possedere un telefono Samsung ma devi mantenere bassi i costi, il Galaxy A13 è il dispositivo che fa per te.

Galaxy A13

Questo è un telefono diverso rispetto al Galaxy A13 5G, che è un telefono più costoso. Quel modello aggiunge il modem 5G, più RAM e spazio di archiviazione e racchiude un processore più veloce, ma riduce la qualità del display e della fotocamera.

Con una risoluzione di 1080p+ e ha una densità di pixel doppia rispetto al più costoso A13 5G. È anche abbastanza grande grazie al display da 6,6 pollici.

Sul retro, l’A13 vanta un totale di quattro fotocamere, composte da sensori di profondità da 50 MP primari, ultra-grandangolari da 8 MP e una macro da 2 MP. La qualità dell’immagine non ti lascerà a bocca aperta, ma le fotocamere fanno il lavoro per i social media e consentono di scattare belle immagini (soprattutto con la fotocamera ultra grandangolare).

Altri punti salienti del Galaxy A13 includono lo spazio di archiviazione espandibile, che aiuta a compensare la mancanza di RAM grazie alla tecnologia RAM virtuale di Samsung: una generosa batteria da 5.000 mAh, una ricarica rapida da 15 W e il software personalizzato One UI di Samsung caricato con infinite funzionalità e impostazioni.

Viene fornito anche con Android 12 pronto all’uso, una rarità in questa categoria di prezzo. Inoltre Samsung promette quattro anni di aggiornamenti di sicurezza per il telefono che è completamente sconosciuto in questa categoria di prezzo, rendendolo il miglior telefono che puoi acquistare per meno di 200 euro.

Nokia G20

Nessuno dei telefoni in questo elenco è considerato costoso, ma se stai cercando di spendere i tuoi soldi per qualcosa di affidabile, il Nokia G20 è il dispositivo che fa per te. Lo puoi trovare sui 200 euro, e proprio per questo si posiziona nella lista come lo smartphone più economico in questa fascia.

Il Nokia G20 è dotato di un LCD IPS da 6,52 pollici, che lo rende più grande dei suoi predecessori più economici. Anche se costa un po’ di più, è presente una risoluzione HD+ da 720×1600, un processore MediaTek, 4 GB di RAM e ben 128 GB di spazio di archiviazione espandibile (fino a 512 GB). Sfortunatamente, non c’è una ricarica rapida, ma ha una batteria da 5.050 mAh.

Il Nokia G20 è alimentato da Android One, il che significa che avrai due anni di aggiornamenti Android e tre anni di patch di sicurezza mensili, che dovrebbero arrivare fino al 2023. Il telefono viene fornito con Android 11, ma è previsto l’aggiornamento ad Android 12 e anche 13 in futuro. L’esperienza del software è molto pulita in quanto non ci sono bloatwar.

Il telefono è dotato di un design molto raffinato, e ha uno scanner di impronte digitali montato lateralmente. Inoltre ha la classificazione IPX2, che lo rende a prova di schizzi e alla pioggia. Presenti anche quattro fotocamere, inclusa una fotocamera principale da 48 MP.

MOTO G PLAY 2021

La società Moto è stato tradizionalmente il re della categoria sotto i 200 euro e Moto G Play (2021) non fa eccezione. Ovviamente, fa alcuni compromessi sulle specifiche per raggiungere questo prezzo, ma è comunque un dispositivo molto potente.

Il display è un LCD HD+ da 6,5 ​​pollici, e ha una risoluzione di 720p, ma fa il suo lavoro. Beneficia anche di piccole cornici e una piccola tacca a goccia d’acqua, che lo rendono un telefono decentemente buono per guardare video o giocare a giochi leggeri. Presenti anche doppie fotocamere posteriori da 13 MP + 2 MP.

Il Moto G Play (2021) ha un sensore di impronte digitali sul retro, ed è presente anche anche un jack per cuffie e supporto per l’archiviazione espandibile, insieme a una straordinaria batteria da 5.000 mAh. A causa del processore a bassa potenza e del display a risoluzione inferiore, il telefono riesce a durare fino a 3 giorni se messo in stand-by.

Forse il più grande svantaggio del Moto G Play (2021) è che la società ha confermato che vedrà solo un importante aggiornamento della piattaforma, ovvero Android 11. Sono inclusi due anni di aggiornamenti di sicurezza trimestrali per il telefono, assicurando che è sicuro correre per altri pochi anni.