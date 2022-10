Quanti sconti vi attendono in questi giorni da Mediaworld, per cercare di bilanciare una richiesta sempre più alta, l’azienda ha difatti giustamente pensato di proporre un volantino pieno zeppo di occasioni dai prezzi decisamente più bassi del normale, i quali riescono a ridurre di molto la spesa finale.

L’accesso alla corrente campagna è possibile solamente nei negozi fisici del brand, o comunque sul loro e-commerce, il quale comunque permette di godere di un risparmio importante, sia in termini di spesa finale, che di condizioni di vendita. Non dimenticate, infatti, che tutti sono corredati dalla garanzia di 24 mesi, ovvero la copertura garantita di ogni singolo difetto di fabbrica, ed anche sono no brand, ovvero gli aggiornamenti software vengono rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.

MediaWorld: quali sono i prodotti più interessanti

Da MediaWorld è tempo di SottoCosto, ed i prezzi sono decisamente convenienti sulla maggior parte degli smartphone coinvolti. Basti partire, ad esempio, dalla fascia più alta della telefonia, dove è possibile trovare Apple iPhone 13 in vendita a 779 euro, come anche il bellissimo Galaxy S22 Ultra 5G a 979 euro, oppure anche il Galaxy S22, il cui prezzo scende a 699 euro.

Riducendo la spesa finale si incrociano galaxy A23 a 239 euro, iPhone 11 a 549 euro, Xiaomi Mi 11T Pro a 389 euro, Oppo Reno6 a 329 euro, Xiaomi Redmi 10C a 154 euro e similari.

Molto buone sono anche le offerte legate ai wearable, ma per questi vi rimandiamo al sito ufficiale di MediaWorld.