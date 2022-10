Una nuovissima serie di offerte molto speciali attende gli utenti che vorranno recarsi da Lidl per completare i propri acquisti, offrendo loro infatti la possibilità di spendere cifre enormemente inferiori al normale, a prescindere dalla categoria merceologica effettivamente selezionata.

I prezzi sono convenienti per tutti coloro che si recheranno in negozio, poiché ricordiamo che gli acquisti al giorno d’oggi non risultano essere completabili sul sito ufficiale, a prescindere comunque dalla provenienza. Gli utenti ricevono le offerte, ed allo stesso tempo godono anche di una garanzia di 2 anni, la quale riesce effettivamente a coprire tutti i difetti di fabbrica.

Lidl: quali sono i prezzi da non perdere

Da Lidl arriva il momento giusto per risparmiare anche sull’acquisto di prodotti adatti per la cucina, i prezzi sono decisamente tra i più bassi dell’ultimo periodo.

Si parte con la più classica bilancia digitale da cucina, in vendita a soli 7,99 euro, per poi spaziare su una macchina sottovuoto sigillasacchetti, da 29,99 euro (si trovano anche i sacchetti veri e propri, a 5,99 euro), senza comunque dimenticarsi del tritatutto elettrico da soli 5,99 euro, come anche la friggitrice ad aria calda, prodotta da Termozeta, in vendita a 79 euro, oppure il tritacarne a soli 49 euro.

Questo e davvero molto altro ancora vi attende da Lidl, basti pensare al mini congelatore da 129 euro, oppure anche il timer da cucina con magnete a 3,99 euro, per finire con l’estrattore di succo a 79 euro, solamente per citarne alcuni. I dettagli sono raccolti qui.