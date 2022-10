I fornitori di telecomunicazioni europei stanno vincendo una battaglia durata anni: le grandi aziende come Netflix e Google dovranno pagare i costi di gestione della rete.

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia e i grandi operatori affermano che si tratta di un contributo congruo, soprattutto perché i sei maggiori fornitori di contenuti rappresentano poco più della metà del traffico dati Internet.

L’unità di Alphabet Google, Netflix, Meta, Amazon e altri giganti della tecnologia, tuttavia, rifiutano l’idea. Alcuni l’hanno liquidata come una tassa sul traffico Internet mentre una società ha persino definito un’offerta per appropriarsi di denaro da un settore per sostenere la vecchia guardia.

La battaglia per convincere le Big Tech a farsi carico dei costi di rete è infuriata dalla Corea del Sud agli Stati Uniti.

Quattro fonti che hanno familiarità con le discussioni affermano di ritenere che il blocco di 27 paesi, che negli ultimi anni ha approvato con successo regole fondamentali sulla privacy e altri limiti al potere dei giganti della tecnologia statunitense, avrà una nuova possibilità di stabilire uno standard globale sui costi di rete.

“La situazione che era ingiusta 10 anni fa oggi è semplicemente insostenibile“, ha affermato un alto dirigente di una società di telecomunicazioni. “Quello che è cambiato è che per la prima volta lo stiamo facendo tutti insieme”.

Chi ha ragione?

I dirigenti della Big Tech si stanno preparando a combattere. “Non tolleriamo alcuna prova di un fallimento nel modello di business delle telecomunicazioni“, ha affermato una fonte di una grande azienda tecnologica. “È estorsione, non economia“.

Secondo Barclays, la legislazione dell’UE che fornisce un mezzo per recuperare i costi potrebbe comportare un guadagno annuo di 3 miliardi di euro per l’industria delle telecomunicazioni.

Tuttavia, il capo dell’industria dell’UE Thierry Breton ha affermato che cercherà feedback da entrambe le parti prima di elaborare la legislazione.

Google è stato feroce sulla questione. Una mossa del genere interromperebbe la neutralità della rete del blocco o aprirebbe l’accesso a Internet e danneggerebbe i consumatori, ha detto Matt Brittin, presidente EMEA di Google, in una conferenza all’inizio di questa settimana.

Gli operatori di telecomunicazioni hanno respinto tali preoccupazioni. I dirigenti delle telecomunicazioni intervistati da Reuters hanno affermato che non esiste un piano per bloccare il traffico e che l’obiettivo è semplicemente garantire che le grandi aziende contribuiscano all’aumento dei costi di rete.

Qualsiasi pagamento agli operatori di telecomunicazioni potrebbe essere limitato solo ai grandi fornitori di contenuti che superano una determinata soglia, secondo tre fonti che hanno familiarità con la questione. Una piccola azienda non dovrebbe pagare nulla, hanno aggiunto.

Alcuni fornitori vogliono negoziare con le società tecnologiche su accordi specifici del mercato, piuttosto che concludere un accordo generale, hanno affermato le fonti.