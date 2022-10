Kena Mobile: non c'è storia, ora si arriva a 150GB con tutto senza limiti

Avete mai provato a sottoscrivere un’offerta lanciata da un gestore virtuale in Italia? Ebbene, potresti restare sorpresi, visto che si tratta di soluzioni che non hanno nulla da invidiare ai soliti gestori che tutti conoscono per il loro passato glorioso nel mondo della telefonia.

I migliori provider disponibile attualmente stanno infatti proponendo delle soluzioni mobili di grandissimo livello ma i gestori virtuali stanno tenendo il passo. Tra questi bisogna valutare i più importanti, quelli che sono riusciti a dimostrare di averne di più rispetto agli altri, come ad esempio Kena Mobile. Il celebre gestore che preoccupa molti per la sua qualità, non dovrebbe di certo farlo visto che si appoggia ad una rete poderosa come quella di TIM. In questo momento poi ci sono due offerte che possono battere nettamente qualsiasi gestore visto ciò che includono al loro interno. Stiamo parlando di contenuti in quantità ma soprattutto di prezzi molto più bassi rispetto alla soglia normale.

Kena Mobile: le nuove offerte sono davvero eccezionali, si arriva fino a 150 giga ogni mese in 4G

All’interno delle due offerte proposte da Kena Mobile c’è davvero tutto quel che serve per stare tranquilli.

Pagando solo 5,99 € al mese per sempre sottoscrivendo la prima delle due soluzioni, si possono avere minuti illimitati verso tutti con 500 SMS e 100 giga disponibili in 4G ogni mese.

La seconda soluzione risulta ancora più ghiotta, non certo per il prezzo che sale a 7,99 € al mese senza rimodulazioni future. Oltre a minuti ed SMS senza limiti in questo caso sarà disponibile un corrispettivo pari a 150 giga in 4G.