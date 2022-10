In questi ultimi giorni gli smartphone Google in arrivo sono stati al centro dell’attenzione. I dispositivi sono stati ormai svelati nella loro totalità e Amazon ne ha addirittura svelato il prezzo in anticipo pubblicando erroneamente la pagina loro dedicata. Il colosso dell’e-commerce sembrerebbe non aver imparato dall’errore. Anche la pagina dedicata al Google Pixel Watch è apparsa mostrando quello che sarà il costo di lancio.

A rendere noti tutti i particolari del nuovo smartwatch ci pensa, inoltre, un utente che dichiara di aver già indossato Pixel Watch nella sua versione demo. La fonte mostra anche delle foto scattate dal vivo che rendono noto il design del dispositivo.

Google Pixel Watch: ecco nuove conferme sul design e il costo!

Qui è possibile osservare le foto dello smartwatch Google che, come già anticipato dalle innumerevoli informazioni emerse in rete, avrà una cassa circolare molto sottile con display delimitato da una cornice abbastanza evidente. Sul lato sarà presente la corona che consentirà di gestire il dispositivo e sfruttarne le funzionalità previste.

La confezione di vendita del Google Pixel Watch è apparsa in diverse foto e con essa anche alcuni dei cinturini realizzati dal colosso. Il sei ottobre, però, avremo modo di scoprire se i dettagli mostrati dalle immagini rispecchiano effettivamente la realtà o meno.

Stando a quanto apparso sulla pagina Amazon lo smartwatch, nella versione standard, sarà disponibile a un costo di 356,79 in Europa. L’acquisto potrebbe essere disponibile a partire dal 13 ottobre ma ogni informazione ufficiale sarà fornita dal colosso durante l’evento di presentazione.