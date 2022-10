Eurospin cattura un numero impressionante di utenti con tantissime offerte molto speciali, arricchite da prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario. I prodotti sono disponibili in ogni negozio in Italia, garantendo difatti un risparmio che vada ben oltre quanto le altre realtà sul territorio siano effettivamente in grado di offrire.

Le condizioni di vendita, al netto di quanto appena raccontato, sono pressoché invariate rispetto a tutte le altre realtà, ovvero gli acquisti prevedono 2 anni di garanzia, con copertura di tutti i difetti di fabbrica registrati, ed allo stesso tempo la possibilità di acquistare smartphone sbrandizzati, ovvero con aggiornamenti rilasciati molto più tempestivamente.

Eurospin: quali sono i prezzi del momento

La spesa è davvero ai minimi storici da Eurospin, i prezzi dei beni alimentari sono stati fortemente ridotti rispetto alla concorrenza, ma nello stesso periodo l’azienda sta puntando fortissimo anche sui dispositivi elettronici.

Con l’Autunno e l’Inverno, è arrivato il momento di curare la propria salute, e prestare particolare attenzione al benessere. Ecco allora che da Eurospin è possibile acquistare un numero elevato di prodotti per la cura personale, come il misurapressione da braccio da 19 euro (disponibile anche la variante smart da 39 euro), oppure uno spremiagrumi, il cui prezzo è di 44,99 euro, per poi variare su una sveglia digitale da 12,99 euro.

Se alla ricerca di un cellulare per una persona anziana, segnaliamo la presenza di un prodotto Majestic da 39 euro, il cui prezzo è davvero ottimo.