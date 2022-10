È fastidioso quando devi fare il pieno e devi tenere d’occhio la pompa per non superare il tuo budget.

Proprio per questo, un driver ha rivelato un trucco poco noto che ti consente di preimpostare una quantità sulla pompa in modo che si fermi quando raggiunge quella quantità.

Carolyn Nichole, una blogger con oltre 360.000 follower sui social media, ha rivelato il segreto su TikTok dimostrando che esiste un modo per non superare mai il budget quando si fa il pieno di un auto.

Invece di guardare costantemente la pompa, puoi semplicemente cliccare un tasto per impostare l’importo. Tutto quello che devi fare è andare sul tastierino della pompa e premere contemporaneamente cancella e invio.

Verrà quindi visualizzata una schermata in cui ti verrà chiesto di preimpostare un importo. Nel suo caso, l’ha preimpostata per 30 euro ed è stata in grado di riempire il serbatoio senza problemi.

La sicurezza prima di tutto

Molti si sono rivolti alla sezione dei commenti per affermare di non avere idea che ciò fosse possibile.

Una donna ha scritto: “Possiedo una stazione di servizio e non ne avevo idea!” Tuttavia, dovresti stare molto attento a strisciare la tua carta di credito alla pompa perché può renderti vulnerabile agli hack.

Quando le vecchie carte vengono strisciate, i dati vengono inviati in un formato non crittografato o non protetto alla rete principale del venditore, dove i criminali informatici sono in attesa di intercettarli.

A peggiorare le cose, i sistemi POS non hanno un firewall per proteggerli, e questo da ai ladri un pass gratuito per accedere a molte informazioni personali.

Non c’è molto che i titolari di carte possano fare per evitare di essere hackerati, ma le stazioni di servizio dovrebbero crittografare i dati durante i trasferimenti o applicare una politica diversa per “ridurre significativamente la probabilità” di un attacco informatico, ha consigliato Visa in un avviso di sicurezza di dicembre.