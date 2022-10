Momento difficile per la cybersicurezza. Di questi tempi avere un computer o un altro dispositivo che si possa connettere ad internet non è un affare semplice. Infatti, moltissimi utenti stanno riscontrando dei violenti attacchi da parte di malware davvero difficili da estirpare.

Inoltre, sono in netto aumento anche i tentativi di phishing e vendita di dati nel Dark Web. Una serie di minacce che mettono con le spalle al muro migliaia di utenti che, se non si formano a dovere, possono cadere in trappole molto più grandi di loro.

Computer e malware nascosti: cosa dobbiamo sapere per difenderci

Secondo quanto detto dai ricercatori di Symantec, un gruppo di hacker specializzati nello spionaggio avrebbero nascosto un potente malware nel classico logo di Windows.

Ma come sono riusciti a fare tutto ciò? Hanno sfruttato la stenografia, ossia una tecnica che va ad oscurare la trasmissione di un codice dannoso. In questo caso si tratta di un backdoor.

Ma la cosa più raccapricciante in realtà è che questo gruppo di hacker ha l’appoggio dell’amministrazione di Xi Jinping.

“Camuffare il payload ha consentito agli hacker di ospitarlo su un servizio gratuito e affidabile. È molto meno probabile che i download da host ritenuti affidabili come ad esempio GitHub alzino l’attenzione degli utenti” spiega Symantec nel suo report.

Va detto però che questo virus colpisce principalmente chi ha ancora Windows 7.

Tuttavia è comunque meglio difendersi per evitare di cadere in brutte trappole. L’aggiornamento alle ultime versioni del sistema può aiutare, ma installare un buon antivirus può essere la svolta.