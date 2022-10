Canone RAI da annullare come il Bollo auto: ecco come non pagare mai

Il popolo italiano proprio non ha alcuna voglia di pagare le tasse, sebbene poi risultino obbligatorie. Ormai tutti hanno acquisito una certa abitudine nel pagare le imposte, ma due di queste proprio non vanno giù a nessuno. Stiamo parlando del canone RAI e soprattutto del bollo auto.

Nessuno infatti paga ben volentieri una tassa semplicemente perché si ha in casa una televisione o un’altra tassa semplicemente perché si possiede un’auto o un veicolo. Proprio per tale motivo bisogna accertarsi di essere in possesso di alcuni requisiti per evitare di pagare queste imposte. A quanto pare ce ne sono alcuni che dovreste conoscere, soprattutto se siete particolarmente insofferenti. Proprio nel paragrafo in basso dunque potete documentarvi parzialmente in merito a tali soluzioni.

Canone Rai e bollo auto: ecco vari modi per evitare di pagare questi due tasse imposte dallo Stato italiano

Il canone Rai può essere non pagato da tutti quegli utenti che hanno almeno 75 anni di età. La stessa cosa avviene per tutti coloro che hanno un reddito al di sotto della soglia minima. Anche se in casa poi non avete una TV, potete evitare di pagarlo assolutamente.

Per quanto riguarda il bollo che è una tassa regionale, si varia da regione a regione con le disposizioni. Piemonte e Lombardia ad esempio esentano dal pagamento tutti coloro che hanno un veicolo elettrico di ultima generazione. La stessa cosa avviene anche in Campania, ma solo per i primi 5 anni. Ci sono comunque molte soluzioni per evitare di pagare il bollo e le trovate tutte sul sito ufficiale.