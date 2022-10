Amazon è impazzita: regala gratis Kindle Unlimited a tutti gli utenti

Amazon si trova in un periodo promozionale davvero eccezionale, con soluzioni offerte gratis ma solo per un determinato periodo di tempo. Sarebbe quindi questo il momento esatto per sfruttare tutte queste situazioni, le quali non si propongono spesso. Amazon sta dimostrando di essere superiore rispetto a tutti gli altri servizi visto che mette gli utenti in condizione di avere il massimo a costo zero.

Questa è la volta del celebre servizio Amazon Kindle Unlimited, il quale permetterà a letture senza limiti su qualsiasi dispositivo a tutti coloro che vanno dunque ad approfittare dei vantaggi offerti. Si tratterà di un accesso illimitato oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. È arrivato quindi questo nuovo periodo promozionale da prendere al volo direttamente da questo link.

Amazon Kindle Unlimited: il celebre servizio di lettura arriva a costo zero per i prossimi tre mesi

Kindle Unlimited di Amazon potrà essere sottoscritto gratuitamente per tre mesi solo per i clienti Prime idonei. Ci sarà poi il rinnovo automatico a 9,99 € al mese successivamente con la promozione che è valida dall’inizio di questo mese di ottobre fino al prossimo 12 ottobre 2022.

Ricordiamo che ci sarà l’accesso limitato a più di 1 milione di titoli e potrete leggere dove e quando vorrete sfruttando l’applicazione di lettura Kindle.

Ricordiamo ovviamente che tutti coloro che sottoscrivono questo servizio possono beneficiarne per tre mesi gratis senza obbligo di rinnovo. Basterà infatti sottoscrivere il servizio e poi in seguito evitare di rinnovarlo nel caso in cui non vi foste trovati bene. La qualità è garantita, proprio come ogni cosa che offre Amazon.