Smartphone, ricaricarlo di notte lo distrugge secondo alcuni utenti

Non è semplice spiegare le funzionalità di uno smartphone a tutte le persone, soprattutto quando non se ne intendono particolarmente. Un dispositivo mobile oggi possiede molte più funzionalità e soprattutto caratteristiche tecniche rispetto al passato, periodo nel quale era molto semplice capire il funzionamento di un telefono.

Se prima questo dispositivo serviva solo per telefonare le persone in diversi casi, oggi sono molteplici gli utilizzi che se ne possono fare. Uno degli arcani più grandi in assoluto però riguarda una funzionalità fondamentale per qualsiasi dispositivo elettronico, ovvero il processo di ricarica. La maggior parte delle persone che durante la giornata utilizzare un dispositivo mobile, quando tornano a casa la sera, tendono a inserire il cavo di ricarica. Ovviamente si tratta di una delle pratiche più comuni in assoluto, visto che il dispositivo che si scarica a fine giornata richiede una ricarica. Ma siamo sicuri che caricare il proprio smartphone durante la notte risulti sicuro e non dannoso per la sua batteria?

Smartphone in carica durante la notte: non ci sono problemi, potete stare tranquilli al 100%

Ci sono ancora tantissime persone che credono che tenere lo smartphone in carica per troppo tempo possa danneggiare la batteria. Effettivamente un tempo tale ipotesi poteva avere fondamento visto che le batterie agli ioni di litio non erano così evoluto come oggi.

Ora la situazione è cambiata e quando lo smartphone arriva al 100% e voi state dormendo, scaricherà delle piccole percentuali per poi ricaricarle di continuo, tenendo dunque costante la ricarica senza danneggiare le celle. Nessun problema dunque: continuate a ricaricare il vostro smartphone di notte.