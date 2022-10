Optimus: spuntano le prime immagini sul robot autonomo di Tesla

Due giorni fa si è tenuto il tanto atteso evento conosciuto col nome di Tesla AI Day 2022. Durante questo Elon Musk non poteva non mostrare il progetto di cui tanto va fiero: il robot autonomo Optimus. Ma vediamolo insieme.

Optimus: le caratteristiche mostrate durante l’evento

Iniziamo dicendo che a differenza di tutti gli altri, Optimus non ha bisogno di supporti di backup per muoversi. Anzi, il robottino è in grado di camminare, salutare e persino “ballare“, alzando le mani come un vera persona. Tuttavia ci sono ancora molti punti da rivedere come per esempio i bug improvvisi . È solo questione di tempo, dopodiché trasporterà i pacchi, innaffierà le piante, e sposterà anche le parti metalliche.

Di Optimus ci sono due modelli: quello di cui abbiamo appena parlato e quello elegante, assicurato con un sopporto, in quanto non ancora in grado di reggersi in piedi autonomamente. Anche questo però in poche settimane imparerà a camminare.

Tornando all’evento generale, esso è durato svariate ore e ha visto partecipare molti ingegneri di Tesla, i quali hanno mostrato tramite delle presentazioni il lavoro relativo, oltre a Optimus, a progetti come l’Autopilot AI di Tesla (Musk ha dichiarato che l’evento aveva il fine di convincere le persone con più doti a lavorare per Tesla). Insomma, siamo ancora agli inizi della rivoluzione, ma già sappiamo che in futuro si sentirà parlare spesso di tale intelligenza artificiale.

Curiosità: quanto costerà la realizzazione di Optimus? I creatori ambiscono alla realizzazione di milioni di unità ad un prezzo possibilmente inferiore ai 20.000 dollari.