Il costo dell’energia elettrica è quasi raddoppiato negli ultimi mesi, colpendo sia i privati ​​che le imprese. Iliad, il più grande servizio telefonico francese, ha trovato il modo di risparmiare sui costi e sull’inquinamento.

Molti operatori telefonici hanno avuto seri problemi a causa dell’aumento dell’energia elettrica, ed alcuni di loro hanno deciso di “risolvere” il problema imponendo maggiori costi agli utenti, tuttavia, la società ha trovato una soluzione alternativa per superare questo periodo lasciando la tariffa così com’è.

I costi irrealistici dell’elettricità non hanno colpito solo le persone o le famiglie, ma anche le grandi imprese, in particolare le reti di telefonia mobile.

Per ovviare al problema, molti operatori hanno deciso di alzare i prezzi per tutti i loro clienti, questo però ha portato a molti risultati negativi visto che gli utenti del servizio hanno poi deciso di cambiare operatore, alla ricerca di uno più economico.

Una soluzione seguita da molti

Iliad ha trovato una soluzione che può rendere felici tutti, i clienti, l’azienda e il pianeta. Per ridurre i costi lasciando le tariffe così come sono, ha deciso di sperimentare lo spegnimento notturno della rete.

Infatti, ha deciso di chiudere le proprie reti dalle 00:00 alle 06:00, lasciando più di 46mila celle inattive. Si è notato infatti che durante quel lasso di tempo il basso traffico non giustificava un range ad alta velocità, e qui è nata l’idea di mettere in standby celle 3G e 4G nella banda 2100MHz e le celle 5G. Anche le celle a 3,5 GHz, 3G e 4G nella banda 700 MHz sono state messe in standby da metà settembre.

Tuttavia, le celle in questione sono programmate per riattivarsi se viene rilevato un traffico elevato, tuttavia, nel frattempo, questa misura farà risparmiare all’azienda e alle persone molti soldi, oltre a evitare molti sprechi energetici, e proteggere il pianeta.

Non solo l’Iliad, ma molte altre aziende stanno prendendo misure molto serie sul tema del risparmio energetico, ad esempio Alìper, nota catena di supermercati del nord Italia, ha deciso di spegnere tutte le luci, lasciando solo i dispositivi attivi che consentono una corretta conservazione degli alimenti.