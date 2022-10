Iliad offre quasi gratis 120GB in 5G e i nuovi iPhone 14 sul sito ufficiale

Il grande merito di Iliad, ma questo è risaputo, è offrire ogni giorno soluzioni eccezionali che sappiano rispettare le volontà del pubblico. Le offerte in questione disponibili al momento sono forse sempre le stesse, ma c’è un aspetto importante da valutare: i prezzi effettivamente non sono mai cambiati neanche di un solo centesimo.

Ricordiamo infatti che da quando è arrivata ufficialmente, l’offerta in fibra ottica è rimasta uguale sia per chi è già cliente Iliad che per chi non lo è. Per i primi ecco una soluzione da 15,99 € al mese per sempre mentre per i secondi si arriva ad un massimo di 23,99 € al mese, soluzione davvero molto vantaggiosa anche in questo caso. L’offerta comprende tutto senza limiti e 5 gigabit di potenza.

L’altra soluzione è quella da 120 giga in 5G, la quale torna ufficialmente con un prezzo di 9,99 € al mese. Inclusi anche i minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore.

Iliad non propone solo le sue offerte migliori ma anche discrete opportunità per quanto riguarda i nuovi iPhone 14

Oltre a queste offerte, che ricordiamo essere uniche nel loro genere, Iliad propone anche discrete opzioni per acquistare i nuovi iPhone 14. L’ultima gamma lanciata da Apple è proposta sul sito ufficiale del gestore con delle soluzioni a rate con un anticipo iniziale. Chiaramente più sarà la memoria scelta, più sarà importante il dispositivo, più sarà alto il pagamento. Tutto è proporzionato per bene anche secondo l’opinione di diversi clienti.

Non dovrete fare altro che selezionare il vostro iPhone per poterlo pagare in 30 rate comodissime.