Expert raccoglie consensi in tutta Italia, mediante il lancio di una incredibile soluzione, che la vede effettivamente proporre al pubblico incredibili prezzi più bassi del normale, almeno rispetto ai listini a cui siamo solitamente abituati.

Per essere sicuri di riuscire ad accedere agli sconti incredibili, dovete sapere che potrete recarvi in un negozio tra gli innumerevoli presenti in Italia, oltre che comunque online sul sito di Expert. Attenzione però agli acquisti dal divano di casa, poiché potrebbero effettivamente richiedere il pagamento di una quota aggiuntiva per la consegna.

Expert: le occasioni fanno sognare gli utenti

Gli ultimi sconti di Expert garantiscono un eccellente livello di risparmio per tutti i consumatori nazionali, infatti è stata attivata la promozione Rottamazione Green, che permette ai clienti di godere di uno sconto aggiuntivo nel momento in cui consegneranno il vecchio elettrodomestico, con conseguente acquisto della variante più nuova (ovviamente).

Il focus su cui si è concentrata l’azienda è più che altro legato alla fascia media della telefonia mobile, ciò sta a significare su modelli che hanno effettivamente un costo non superiore ai 450 euro. Il prodotto più costoso dell’intera selezione non è altro che l’Oppo Find X5 Lite, il cui prezzo si aggira sui 429 euro.

Per il resto sono tutti dispositivi più economici, che spaziano da Galaxy A13, Redmi Note 11 Pro, Oppo A96, Realme 9i, TCL 30S a 129 euro, Vivo Y21, Redmi 10C, Realme C31, Oppo A54s, Galaxy A33 5G, ed anche un bellissimo Honor X8.