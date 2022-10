Per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto di nuovi prodotti più o meno interessanti, Euronics ha giustamente pensato di proporre una delle migliori campagne degli ultimi mesi, comprensiva di prezzi bassissimi applicati su smartphone e tecnologia generale.

Il risparmio raggiunge livelli praticamente mai visti prima d’ora, e finalmente gli acquisti non vengono limitati, ovvero tutti gli utenti hanno la possibilità di raggiungere i prodotti elencati, basterà recarsi personalmente nei vari negozi in Italia, ed il gioco è pressoché fatto, le scorte, dati alla mano, non dovrebbero subire limitazioni di alcun tipo. Le condizioni di vendita restano inoltre invariate, in questo modo tutti possono acquistare, anche in prossimità della data di scadenza.

Euronics: il risparmio raggiunge livelli incredibili

Con il volantino di casa Euronics gli utenti si ritrovano davanti un’occasione davvero incredibile, ovvero accedere a prodotti di altissimo livello, ad un prezzo quasi irrisorio.

I Magnifici Tech significa proprio questo, offrire al cliente che spende inizialmente più di 599 euro, di acquistare un nuovo prodotto, tra una importante selezione.

I modelli suddetti sono divisi in relazione alla nuova spesa da sostenere: 199 euro (con acquistabili TV LED da 43 pollici o lavatrice LG, una Nintendo Switch, una asciugatrice di Electrolux, passando per un notebook prodotto da HP, oppure un aspirapolvere robot di marca iRobot), 99 euro (sono disponibili le Apple Airpods di terza generazione, come anche la scopa elettrica di Samsung), per finire con i 49 euro necessari per l’acquisto di una scopa lavapavimenti elettrica di Hoover.