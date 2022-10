Un volantino veramente ricco di sorprese e di offerte molto speciali vi attende in questo periodo da Esselunga, infatti gli utenti possono recarsi praticamente dove vogliono, ed avere la certezza di poter mettere le mani su prodotti di altissimo livello, ma al giusto prezzo finale di vendita.

Questo è in genere ciò che accomuna tutte le principali campagne promozionali di Esselunga, la perfetta soluzione per risparmiare, senza mai essere limitati nella scelta generale, ovvero nella disponibilità territoriale, o qualsivoglia altro vincolo.

Esselunga: le occasioni che non dovete lasciarvi sfuggire

Per risparmiare al massimo sull’acquisto di uno smartphone, dovete assolutamente recarvi da Esselunga, all’interno della campagna si trovano tantissime riduzioni di prezzo, come lo Xiaomi Redmi 10C, disponibile a soli 159 euro. Una cifra assolutamente invitante in quanto è un prodotto ricco di specifiche interessanti, come batteria da 5000mAH, processore Snapdragon 680, display ampio da 6,71 pollici, e similari.

Nel mentre sono disponibili anche altri prodotti sempre più economici, come la confezione di pile alcaline da 12 pezzi, a soli 4,29 euro, oppure l’Easy Stream di Rowenta, il cui prezzo è di 79 euro, per finire con un bellissimo televisore LG da 32 pollici. In questo caso il prezzo è di 229 euro, rappresentando una delle cifre più invitanti del panorama nazionale del momento.

Questo e molto altro ancora vi attende da Esselunga, finalmente potete pensare di spendere molto meno del previsto, ed avere allo stesso tempo la possibilità di accettare la sfida.