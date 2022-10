DynamicSpot, un software Android di cui vi abbiamo parlato a fine settembre, consente agli utenti Android di creare la propria isola dinamica. Dynamic Island è il nuovo sistema di notifica multitasking e mutaforma di Apple che sostituisce la tacca sui modelli iPhone 14 Pro.

Apple è riuscita a mantenere segreta la Dynamic Island fino al rilascio dei modelli iPhone 14 Pro a settembre. La nuova funzionalità ha sicuramente rubato la scena durante l’introduzione, spingendo alcuni dei produttori Android più lungimiranti, come Xiaomi, a lavorare apparentemente su una funzionalità simile. Il dynamicSpot, scoperto originariamente da AndroidPolice e accessibile su telefoni Android nel Google Play Store, ha già oltre 1 milione di download e non è più in versione beta.

Dynamic Island è disponibile tramite l’app da scaricare

Quando inizialmente abbiamo esaminato l’app dynamicSpot, si è avvolta solo attorno alla fotocamera a foro centrale posizionata. Ora funzionerà anche con un ritaglio della fotocamera sul lato sinistro. Inoltre, lo sviluppatore ha incluso i controlli della musica Android. E il software è ora denominato “Dynamic Island per Android” sul Google Play Store.

Potremmo avere una certa fiducia nella valutazione 4,3 dell’app, che è la media di quasi 2.000 valutazioni degli utenti. Secondo il creatore, “Con dynamicSpot, puoi avere rapidamente la funzione Dynamic Island dell’iPhone 14 Pro sul tuo telefono Android! DynamicSpot include la funzione di micro multitasking Dynamic Island, che ti consente di visualizzare rapidamente gli avvisi recenti o gli aggiornamenti dello stato del telefono”.

Il creatore continua: “Tocca semplicemente il piccolo punto/popup dinamico nero per avviare l’app, quindi fai clic a lungo sul popup per ingrandirlo e visualizzare più informazioni. Dynamic Island su iPhone non è regolabile, ma dynamicSpot lo è! Puoi modificare le impostazioni di interazione, scegli quando mostrare o rimuovere lo spot/popup dinamico e scegli quali applicazioni visualizzare”.